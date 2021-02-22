عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: بايدن مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، أن الرئيس جو بايدن مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن بلاده بدأت التواصل مع إيران بشأن احتجازها مواطنين أمريكيين.

والسبت، طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي بضرورة التزام إيران والامتثال لبنود الاتفاق النووي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال لقاء تلفزيوني: "إيران ملزمة بإثبات أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية قبل الحديث عن استئناف المفاوضات معها".

وأكد جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق من التهديد المتمثل في رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع عقوبات "سناباك" المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ولجأت واشنطن لعقوبات "سناباك" في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، فقد استخدمت تلك الآلية لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران في مسعى لوقف تسلحها وإرهابها الذي يهدد أمن العالم.