شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين تخترق مستوى 58 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت عملة البيتكوين مكاسبها يوم الأحد، حيث ارتفعت إلى مستوى مرتفع جديد وامتدت صعودًا دام شهرين زاد قيمتها السوقية عن تريليون دولار يوم الجمعة.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 58354 دولارا، مما رفع مكاسبها الأسبوعية إلى حوالي 20%. وارتفعت العملة المشفرة بنحو 100% منذ مطلع العام.

وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون. (رويترز)