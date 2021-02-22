شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تحصد المركز الأول عالمـياً فـــي أداء أصـــول القطــارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فوزها بالمركز الأول في جائزة العام في البنية التحتية (2020) عن فئة «أداء أصول القطارات» وهي الجائزة التي ينظمها معهد بنتلي، وتُعنى بتكريم أبرز مشاريع البنية التحتية التقنية على مستوى العالم، كما فازت بجائزة تقديرية عن مشاركة خاصة بعنوان «إطار حوكمي لإدارة المعلومات في بيئة رقمية».

وتم اختيار فوز الهيئة للعرض على شاشات برج ناسداق (Nasdaq) في الميدان الشهير تايم اسكوير بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة، وذلك لإجماع لجنة التحكيم على تفرد الإنجاز واعتباره سبقاً في مجال الحوكمة الرقمية على المعلومات.

وعبر عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عن اعتزازه بحصول الهيئة على هذه الجائزة، موضحاً أنها شاركت بمشروع «تطبيق نظام معلومات تكاملي موحّد في بيئة رقمية شاملة لدورة حياة المعلومات»، وقد تم ترشيحها للقائمة المختصرة ضمن 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، حيث فازت الهيئة بالمركز الأول عبر لجنة تحكيم مستقلة ضمت 16 عضواً من ذوي الخبرات العلمية في مجال البنى التحتية في القطارات، فضلاً عن نيلها جائزة تقديرية عن مشاركة خاصة عن التقدم التكنولوجي تحت فئة أداء أصول القطارات.

وأضاف: «إن الهيئة اتخذت عدة خطوات في مجال تشغيل القطارات، منها إدارة معلومات أصول المشاريع بشكل يتناغم مع دورات حياتها في نظام الرقمنة، وقد أسفر عن آثار إيجابية، مثل أصول مشروع إكسبو 2020، وبنود معلوماته بنسبة 100%، والحد من مخاطر التغييرات على المعلومات غير الخاضعة لإطار حوكمي، والحد من الوقت الضائع في البحث عن المعلومات اللازمة».

وأكد عبد المحسن إبراهيم أن مشروعي المترو والترام أصبحا أيقونة حضارية في مجال النقل الجماعي، في ظل تكاملهما مع منظومة النقل والتنقل في إمارة دبي.