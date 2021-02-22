شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد النسائي ينظم دورة «النوع الاجتماعي في عمليات السلام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سلسلة من الدورات التعريفية التي يتم تنظيمها خلال عام 2021، ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي انطلقت مع دورة توعوية تحت عنوان «النوع الاجتماعي في عمليات السلام»، ابتداء من أمس الأحد، وتستمر حتى 25 فبراير الحالي، بمشاركة حوالي 70 من ممثلي الوزرات والجهات الحكومية بالدولة.

وتهدف الدورة إلى إلقاء الضوء على النوع الاجتماعي وحفظ السلام ودور المرأة المتزايد في جميع مهام حفظ السلام على تنوعها ما بين المهام الإنسانية، والمدنية، والشُرطية والعسكرية، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في بناء وحفظ السلام، وبهدف الدفع بهذا الملف المهم وحشد الدعم اللازم له على مستوى الدولة.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، يسعدنا الإعلان عن سلسلة من الدورات التوعوية التي تستهدف الجهات الحكومية والوزارات التي يتعلق مجال عملها بأجندة المرأة والسلام والأمن، وذلك بالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، لخلق بيئة تمكينية تدعم دور دولة الإمارات المتزايد في الدفع بملف المرأة والسلام والأمن، عن طريق دعم التبادلات الفنية على المستوى الإقليمي من خلال الاستعانة بالخبراء من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبناء القدرات الإقليمية وزيادة الوعي العام.

من جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال الأمم المتحدة للمرأة: تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الهيئات الوطنية لتنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، ونحن فخورون بشراكتنا الطويلة مع دولة الإمارات تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي أضاف دعمها اللامحدود ثقلاُ لملف المرأة والسلام والأمن داخل دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون والإنجازات في إطار تكثيف مشاركة المرأة الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن.

(وام)