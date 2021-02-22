شكرا لقرائتكم خبر عن 40% نمو صفقات الشركات البرازيلية في «جلفود 2021» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قال فيرناندو أجريجا، السفير البرازيلي في أبوظبي في تصريح لـ ”الخليج 365” على هامش «جلفود 2021»: إن اجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل في 2020 بلغ 2.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية تستحوذ على نحو 70% من الصادرات اجمالي التجارة بين البلدين.

من جانبه قال سيرجيو سيجوفيا، رئيس وكالة ابيكس برازيل إن الشركات البرازيلية عقدت صفقات بقيمة 3.1 مليار درهم «856 مليون دولار» خلال الدورة الـ 25 معرض «جلفود 2020»، متوقعاً تسجيل صفقات أكبر خلال هذه الدورة بنمو بين 30 حتى 40% في ظل بدء عودة الأنشطة التجارية إلى طبيعتها.

وأكد أن دبي تلعب دوراً محورياً في تجارة الأغذية العالمية باعتبارها مركزاً للتصدير وإعادة التصدير إلى المنطقة وشمال إفريقيا، كما تشكل منصة هامة جداً للتسويق والترويج التجاري إقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن أكثر من 50 شركة برازيلية تشارك في جلفود 2021 في المعرض أو افتراضياً.

وأكد سيجوفيا، أن عمليات التصدير من البرازيل للإمارات استمرت العام 2020 حتى مع جائحة «كوفيد-19» وكان التحدي الأكبر في العمليات اللوجستية بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأوضح سيجوفيا، أن الطلب العالمي على الأغذية والمشروبات مستمر في ظل الزيادة السكانية بغض النظر عن الجائحة وأن صناعات الأغذية والمحاصيل الزراعية في البرازيل لم تتوقف عن الإنتاج خلال الجائحة لكنها واجهت تحديات لوجستية نتيجة الضغوط على سلاسل الإمداد عبر الشحن البحري.