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مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

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محمد اسماعيل - القاهرة - المكسيك - (أ ش أ)

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية تابعة للقوات الجوية المكسيكية شرق البلاد.

وأكدت مصادر في الشرطة المكسيكية أن طائرة من نوع "Learjet" تحطمت قرب مدينة هالابا في ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد والطيار الثاني، حسبما أفادت قناة"روسيا اليوم" مساء أمس الأحد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج في مطار إل-لينسيرو، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكي وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو من المكان أن الطائرة احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، ولم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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