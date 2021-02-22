الوداد يجد حلا لمشكلة مباراته أمام كايرز الجنوب الإفريقي قبل الموعد المحدد من الكاف

جدة - عبدالحي حسين - علمت “اليوم24” أن مباراة الوداد الرياضي لكرة القدم، وكايزر شيفز الجنوب إفريقي ستقام في بوركينافاصو بتاريخ 28 فبراير 2021.

وكانت المباراة ستجرى باستاد السلام بالقاهرة، بعدما توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاتفاق مع جارتها المصرية لاستضاقة المباراة، إلا أن هذه الأخيرة اعتذرت عن استقبال المباراة بأراضيها بعد تغيير موعدها من الـ19 من فبراير الجاري إلى الـ28 منه.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أمهل الجامعة والفريق الأحمر 24 ساعة لإيجاد ملعب محايد لاستقبال المباراة، وإلا سيعتبر خاسرا بهدفين نظيفين، ما جعل لقجع رفقة طاقم الوداد يسابقان الزمن لإيجاد البلد القادر على استضافة المباراة، لتتوصل الجامعة في الأخير لحل مع نظيرتها البوركينابية لاحتضان المباراة.