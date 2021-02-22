زلزال يهز “البام” بجهة بني ملال.. استقالات بالجملة احتجاجًا على إعفاء المنسق الجهوي- وثائق

جدة - عبدالحي حسين - توصلت “اليوم24″ باستقالات نهائية للأمناء الإقلميين الخمس لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على إعفاء المنسق الجهوي للحزب عادل بركات من مهامه.

وجاءت استقالة الأمناء الإقليمين بكل من بني ملال والفقيه بنصالح وخريبكة وخنيفرة وأزيلال احتجاجا على قرار الأمين العام عبد اللطيف وهبي إعفاء عادل بركات من مهامه كمنسق جهوي للحزب الخميس الماضي.

وأكد قيادي بحزب التراكتور لـ “اليوم24″، أنه رغم تدخل رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، والتي تحضى باحترام وتقدير كبيرين في صفوف مناضلي الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، لرأب الصدع الحاصل، تفاجأت مكونات “التراكتور” بتنظيم رئيس الجهة والمنسق السابق للحزب ابراهيم مجاهد لوجبة غداء بهدف دعم أحد المترشحين، مما أدى إلى استقالة الأمناء الإقلميين الخمس من مهامهم احتجاجا على هذه التصرفات.

وتابع المصدر ذاته، أن محاولة ابراهيم مجاهد التحكم في التزكيات وفرض أسماء لا تنتمي ولا تؤمن بالمشروع المجتمعي للحزب البامي للترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المقبلة أشعلت فتيل الأزمة داخل الحزب قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

المصدر ذاته، أشار إلى أن جل أعضاء المجلس الوطني بالجهة يستعدون لتجميد عضويتهم إذا استمر هذا الوضع بعد الفراغ الذي يعرفه الحزب نتيجة إعفاء أمينه الجهوي.

زلزال “البام” بجهة بني ملال خنيفرة لم ينته بعد، حيث يتوقع تقديم 8 برلمانيين من جهة بني ملال – خنيفرة، وعدد من القيادات الأخرى في الحزب لاستقالاتهم بداية من يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى أن 360 منتخبا عن حزب الأصالة والمعاصرة بالجهة يهددون بوضع استقالاتهم للمطالبة بأن تكون القواعد هي الحاسمة في لائحة المرشحين وليس القيادة الوطنية.