صعوبات قد تعرقل حصول المغرب على دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب أن يواجه المغرب صعوبات في الحصول على دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا؛ وذلك بعدما فاجأ معهد المصل الهندي، المصنع للقاح أسترازينيكا، المضاد للفيروس كوفيد-19، الدول الشريكة، والتي تنتظر إمدادها، بجرعات من اللقاح المذكور، بالقول إن الهند ستعطي الأولوية لاحتياجات اللقاح المحلية، وليس العكس.

جاء ذلك، بعد أن صرح مسؤول عن المعهد المذكور، اليوم الأحد، بأن الأولوية ستعطى لاحتياجات اللقاح المحلية، وبالتالي، على الدول الشريكة، التي تطالب من الهند إمدادها بجرعات من اللقاح المذكور، التحلي بالصبر.

ومن بين هذه الدول، المغرب، الذي تقدم، خلال الأيام الجارية، بطلبات للحصول على جرعات إضافية من لقاح أسترازينيكا.

يشار إلى أن المغرب حصل على شحنتين من اللقاح المذكور، تقدر بـ6 ملايين جرعة، الأولى حصل لها عليها أواخر يناير الماضي وبلغت مليوني جرعة، والثانية وصلت الخميس 11 فبراير الجاري، وتقدر بـ4 ملايين جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عدد المستفيدين من اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 في المغرب بلغ مليونين و447 ألف و716 شخص، وذلك إلى غاية أمس السبت.