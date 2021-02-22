اخبار العالم

هل ينفجر الوضع بين السودان وإثيوبيا ؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينفجر الوضع بين السودان وإثيوبيا ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة الدكتور أحمد المفتي من انفجار الوضع مع إثيوبيا في أية لحظة والدخول في مواجهة عسكرية بسبب تعنتها في المفاوضات وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان. واعتبر في تصريح تلفزيوني أن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف في الوقت الراهن. وقال إن أديس أبابا لم تعد تمارس سياسة حافة الهاوية وإنما تتفاوض من الهاوية نفسها، لأن سياساتها تؤثر على حياة أكثر من 20 مليون سوداني وعشرات الملايين من المصريين الذين سيتم حرمانهم من أهم مقومات الحياة إذا مضت قُدماً في سياساتها.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا