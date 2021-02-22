شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينفجر الوضع بين السودان وإثيوبيا ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة الدكتور أحمد المفتي من انفجار الوضع مع إثيوبيا في أية لحظة والدخول في مواجهة عسكرية بسبب تعنتها في المفاوضات وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان. واعتبر في تصريح تلفزيوني أن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف في الوقت الراهن. وقال إن أديس أبابا لم تعد تمارس سياسة حافة الهاوية وإنما تتفاوض من الهاوية نفسها، لأن سياساتها تؤثر على حياة أكثر من 20 مليون سوداني وعشرات الملايين من المصريين الذين سيتم حرمانهم من أهم مقومات الحياة إذا مضت قُدماً في سياساتها.

