"القومى لحقوق الإنسان": صيانة الحقوق والحريات من أسمى أنواع الحماية القانونية

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القاهرة - سامية سيد -

يعقد المجلس القومى لحقوق ندوة بعنوان "الضمانات الدستورية والقانونية لاجراءات القبض والحبس الاحتياطى"، الأربعاء المقبل ، بحضور ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ، وأساتذة القانون، والإعلاميين.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية حقوق الانسان وحرياته من أسمى أنواع الحماية القانونية بأنواعها المختلفة ، مشيرة الى أن حق الانسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أهم الحقوق التي حرصت عليها كافة الدساتير والأنظمة القانونية على حمايتها، وتعددت المعاهدات الدولية النافذة التي تحمي هذه الحقوق بصورة قطعية .

وذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور ومن بعده القانون الجنائي المصري ، تضمنت نصوصاً وأحكاما شددت على ضرورة وأهمية حماية هذه الحقوق من دون أي تمييز لاي سبب من الأسباب.