شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة يعقد أول اجتماعه برئاسة النقيب حسن أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة، اليوم الأحد، أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة النقيب حسن أمين، لتشكيل هيئة المكتب.

شارك فى الاجتماع كل من حسن أبو عيسى ومحمد عبد الرحمن وبدر الرماح وكرم خليفة ومحمد جمال سلامة ومحمد مصطفى عثمان ومحمد لبيب وعمرو الخشاب وصلاح الخشاب، وبحث المجلس أولى موضوعات جدول الأعمال والمتعلق بتشكيل هيئة المكتب وذلك إعمالا لنص المادة 154 من قانون المحاماة والتى تتكون من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.

وأسفر الاقتراع السرى لتشكيل هيئة المكتب عن فوز بدر الرماح أمينا عاما وحسن أبو عيسى أمينا للصندوق وكرم خليفة أمينا عاما مساعدا للصندوق ومحمد عبد الرحمن بمنصب الوكيل ومحمد جمال سلامة بمنصب الوكيل، لتتكون هيئة المكتب من حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة وبدر الرماح الأمين العام وحسن أبو عيسى أمين الصندوق.