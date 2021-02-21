بدء تجارب سريرية لدمج لقاحي «أسترازينيكا» و«سبوتنيك5»

■ إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد إصابة مصلين

■ الكويت تمدد حظر دخول غير مواطنيها حتى إشعار آخر

■ بريطانيا تعتزم تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو

■ تسجيل أول وفاة بالسلالة الجديدة فـي تونس

■ الإصابات فـي الهند تقترب من 11 مليون حالة

لندن ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

كشفت جامعة أكسفورد عن بدء تجارب سريرية لدمج لقاح “أكسفورد ـ أسترازينيكا “ مع لقاح “سبوتنيك 5” الروسي. وفي تصريحات لـ”قناة العربية” مساء السبت أكد أحمد سالمان، أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد “بدء تجارب سريرية لدمج لقاح أسترازينيكا مع لقاح سبوتنيك الروسي”. وقال سالمان: إن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة، مشيرا إلى أن فاعليتها تقل تدريجيا أمام السلالات الجديدة، حيث تظهر طفرات فيروس كورونا كل أسبوعين.

من جهته كشف الحساب الرسمي للقاح الروسي “سبوتنيك5” على موقع “ تويتر” بدء تجارب لاختبار تركيبة تجمع بين اللقاحين. وقالت الشركة المطورة للقاح الروسي في بيان إن المناعة المتكونة من الحقن الأول للقاح “أسترازينيكا” تجعل حقنها الثاني غير فعال (فاعلية 55 بالمئة)، أو ينبغي الانتظار ثلاثة أشهر بين الحقن. في السياق أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتيك” يضمن فعالية هائلة. ووفقا للبيانات فقد أظهر اللقاح فعالية بنحو 99% في منع الحاجة لدخول المستشفيات والحالات الخطيرة والوفاة لمن مر أسبوعان على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 111 مليونا و 724 ألفا و303 حالات.

خليجيا، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية 7 مساجد مؤقتاً بالعاصمة السعودية الرياض، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين. من جهتها قالت سلطة الطيران المدني الكويتية على “تويتر” إنها مددت حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. في دولة الإمارات العربية المتحدة أقرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي تركيب حواجز زجاجية بين الطلبة في كل المنشآت التعليمية،

في سوريا تراجعت اعداد المصابين بكورونا. من جهتها أعلنت تونس تسجيل حالة وفاة هي الأولى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد. بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في مصر، أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري موعد استئناف العام الدراسي على أن يكون يوم السبت المقبل 27 فبراير، حسبما ذكرت بوابة “الأهرام” الإلكترونية.

دوليا، أغلقت إيران عدة نقاط عبور مع العراق في مسعى لكبح انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا، من جهتها تعهدت وزيرة الصحة الأرجنتينية الجديدة كارلا فيزوتي بأن الحصول على اللقاحات سيتم بشكل عادل وبما يتوافق مع احتياجات الناس. وذلك بعد استقالة سلفها جينيس جونزاليس جارسيا جراء فضيحة قيامه بترتيب معاملات تفضيلية لحصول حلفائه السياسيين على لقاحات ضد كوفيد 19. في المكسيك أصيب نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل بكورونا. في بريطانيا تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن يتلقى جميع البالغين في بلاده اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية شهر يوليو. في ألمانيا أعلن وزير الصحة ينس شبان أن الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم “أسترازينيكا” يمكن إعادة تطعيمهم لاحقا بمكون نشط آخر. بدوره قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش إن بلاده طلبت 12 ألف جرعة من عقار الأجسام المضادة الذي تنتجه شركة ريجينيرون وذلك قبل تسجيله في أوروبا مشيرا إلى أنها ستبدأ في تسلمها في مارس. بدوره أعلن رئيس الوزراء البلغاري عن توفير بلاده اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل من يرغب في التلقيح به، وذلك وسط انعدام ثقة شعبي كبير باللقاح.

آسيويا، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 14 ألفا و 264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليقترب إجمالي الحالات من 11 مليون حالة.