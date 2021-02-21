إدانات ليبية وغضب دولي لحادثة باشاغا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت أطراف ليبية ودولية تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق في طرابلس لحادث إطلاق نار غرب ليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة داخلية الوفاق تعرض وزيرها فتحي باشاغا لمحاولة لإطلاق نار أثناء مرور موكبه بطريق جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس، من مليشيات دعم الاستقرار التابع لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

واستنكر المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، الأحد، الهجوم الذي تعرض له موكب باشاغا في جنزور.

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وطالب المجلس والحكومة، في بيانٍ موحد اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، الجهات القضائية والضبطية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وملاحقة مرتكبيه، والتأكيد على عدم إفلات المتورطين من العقاب.

السيطرة الأمنية

وقال البيان إن مسيرة تحقيق الاستقرار مليئة بالتحديات والمتربصين، ويجب علينا ألا نجعل لهم مجالاً للفتنة وعرقلة المسيرة من أجل النهوض بليبيا، داعيًا لمحاسبة كل من خرق القانون.

وأوضح البيان أن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، وستكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي، وتطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.

وفي السياق ذاته استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الحادث الذي تعرض له وزير داخلية الوفاق.

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وأشار عقيلة في تصريحات صحفية إلى أن الحادث يؤكد فشل سيطرة الوفاق على الأمن في العاصمة الليبية طرابلس وغرب البلاد، مشيرا إلى أن المليشيات تسيطر على كل شيء في العاصمة.

جمع الأسلحة

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن قلقه البالغ إزاء الحادث الأمني الخطير الذي استهدف باشاغا، مشيرا إلى أن "هذه الأعمال المتهورة تشكل تهديدا للاستقرار والأمن، وتهدف إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها."

ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إلى تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي يؤكد مرة أخرى مدى أهمية ابقاء جميع الأسلحة فقط في أيدي السلطات الشرعية.

غضب أمريكي

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الذي استهدف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ودعا نورلاند، في بيان اطلعت " الخليج 365" على نسخة منه، إلى فتح تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود إنهاء الميليشيات المسلحة في ليبيا.

كما أدان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنتونيو، سابادال الاعتداء على وزير الداخلية.

وطالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق كامل لمتابعة ملابسات الحادث، داعيا إلى أن لا يؤثر الحادث على العملية السياسية الجارية في ليبيا.