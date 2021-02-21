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عمدة نيس الفرنسية للسياح: لا تزورونا!

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طلب كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس الفرنسية من السياح عدم القدوم إلى المدينة، إثر الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس المستجد.

ونقل موقع "فرانس تي في إنفو" عن إستروزي قوله اليوم الأحد: "سنكون سعداء باستقبال الكثير من السياح هذا الصيف بمجرد أن نفوز في هذه المعركة، ولكن من الأفضل أن نحظى بفترة كافية لمكافحة تفشي المرض، لا تأتوا إلى هنا، هذا ليس وقت السياحة".

ودعا الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة في المدينة المتوسطية، مثل الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، لردع السياح من القدوم إلى المدينة.

وتشهد نيس أعلى معدل إصابة في البلاد، مع 740 حالة جديدة أسبوعيا لكل 100 ألف ساكن، وفقا للأرقام المحلية.

وقال إستروزي إن تدفق الزوار خلال موسم العطلات ساهم في ارتفاع عدد الحالات، مضيفا:"الطقس جميل، لهذا يسارع الجميع للمجيء إلى هنا. إن الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع سيضع حدا لذلك، دون وقف النشاط الاقتصادي في المدينة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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