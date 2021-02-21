5 وفيات و768 إصابة بكورونا بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأحد، شفاء 967 حالة من الاصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) في الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد الى 172227 مشیرة الى تسجیل 768 إصابة جدیدة و5 حالات وفاة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أنه تم تأكید تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء

الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ھذا الشأن مبیناً ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93.5%، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر السند أنه تم تسجیل 768 إصابة جدیدة في الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 184090 فیما تم تسجیل 5 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 1044.

وقال السند إن "عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 147 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھھا ولا زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10819.