شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في زيارة رسمية للمملكة.. وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.



وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.