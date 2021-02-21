الأردن.. 11 وفاة و3917 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجل الأردن، 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و3917 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 363728 إصابة، اليوم الأحد.



ووصل العدد الإجمالي لوفيات المصابين بالفيروس إلى 4554 وفاة، بعد تسجيل 11 وفاة جديدة، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة".

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 23298 حالة، ووصل بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد إلى المستشفيات 176 حالة، فيما غادرت 121 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات 986 حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّد إصابتها والمشتبه بإصابتها ليوم السبت 862 بنسبة إشغال 21%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّد إصابتها والمشتبه بإصابتها ليوم السبت 192 بنسبة إشغال 22%.

ووصل إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّد إصابتها والمشتبه بإصابتها ليوم السبت 85 بنسبة إشغال 9%، وبلغ عدد حالات الشفاء ليوم الأحد في العزل المنزلي والمستشفيات 1685 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 335876 حالة.

وأجري 25108 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4.371.522 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم الأحد إلى قرابة 15.6%.