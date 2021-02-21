شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء السودان يُعين مديرا عاما لقوات الشرطة ونائبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بناء على توصية الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية، قرارا بتعيين الفريق شرطة خالد مهدي الإمام مديرا عاما لقوات الشرطة، وتعيين الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم، نائبا لمدير عام قوات الشرطة، ومفتشا عاما.

