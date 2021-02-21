شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف كرتون تمور سعودية للمحتاجين في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,000 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا في مديرية حريب بمحافظة مأرب، في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادات من 4 إلى 10 فبراير الحالي 70 مستفيدا في الطوارئ، و50 في عيادة الباطنة، وصرف لـ195 فردا الأدوية.

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي من انتزاع 1,531 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.