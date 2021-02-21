3 آلاف كرتون تمور سعودية للمحتاجين في مأرب

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وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، حيث راجع العيادات من 4 إلى 10 فبراير الحالي 70 مستفيدا في الطوارئ، و50 في عيادة الباطنة، وصرف لـ195 فردا الأدوية.تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي من انتزاع 1,531 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.
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