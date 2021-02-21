المفتي: مصر والسودان سيدخلان مواجهة عسكرية مع إثيوبيا

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وحذر في تصريح لقناة (العربية) من انفجار الوضع مع إثيوبيا في أي لحظة والدخول في مواجهة عسكرية شاملة بسبب التعنت الذي تبديه أديس أبابا في المفاوضات وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان.وقال الدكتور أحمد المفتي، «إن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف حاليا»، وأضاف «أديس أبابا لم تعد تمارس سياسة حافة الهاوية، وإنما هي تتفاوض من الهاوية نفسها، لأن سياساتها تؤثر على حياة أكثر من 20 مليون سوداني وعشرات الملايين من المصريين الذين سيتم حرمانهم من أهم مقومات الحياة إذا مضت إثيوبيا قدما في سياساتها».
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