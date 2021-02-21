شكرا لقرائتكم خبر المفتي: مصر والسودان سيدخلان مواجهة عسكرية مع إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع العضو السابق في وفد السودان بمفاوضات سد النهضة الدكتور أحمد المفتي اندلاع مواجهة عسكرية بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود.

وحذر في تصريح لقناة (العربية) من انفجار الوضع مع إثيوبيا في أي لحظة والدخول في مواجهة عسكرية شاملة بسبب التعنت الذي تبديه أديس أبابا في المفاوضات وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان.

وقال الدكتور أحمد المفتي، «إن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف حاليا»، وأضاف «أديس أبابا لم تعد تمارس سياسة حافة الهاوية، وإنما هي تتفاوض من الهاوية نفسها، لأن سياساتها تؤثر على حياة أكثر من 20 مليون سوداني وعشرات الملايين من المصريين الذين سيتم حرمانهم من أهم مقومات الحياة إذا مضت إثيوبيا قدما في سياساتها».