الجامعة العربية قلقة من أحداث الصومال

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ودعت الجامعة في بيانها، كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل لاتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بنبذ العنف أو التلويح به، وأكدت التزامها بمساندة كافة الجهود الرامية لإيجاد حل توافقي لإنهاء النزاع..وأعلن الجيش الصومالي مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيلي السفلى المجاورة للعاصمة مقديشو، وتدمير قواعد تابعة للحركة الإرهابية.
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