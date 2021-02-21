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الجامعة العربية قلقة من أحداث الصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية.

ودعت الجامعة في بيانها، كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل لاتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بنبذ العنف أو التلويح به، وأكدت التزامها بمساندة كافة الجهود الرامية لإيجاد حل توافقي لإنهاء النزاع..

وأعلن الجيش الصومالي مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيلي السفلى المجاورة للعاصمة مقديشو، وتدمير قواعد تابعة للحركة الإرهابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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