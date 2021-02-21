شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية قلقة من أحداث الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية.

ودعت الجامعة في بيانها، كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل لاتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بنبذ العنف أو التلويح به، وأكدت التزامها بمساندة كافة الجهود الرامية لإيجاد حل توافقي لإنهاء النزاع..

وأعلن الجيش الصومالي مقتل قياديين من حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيلي السفلى المجاورة للعاصمة مقديشو، وتدمير قواعد تابعة للحركة الإرهابية.