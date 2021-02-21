السعودية تستضيف اجتماعا أمميا لمعلومات الجغرافيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف السعودية ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية غدا عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثامن للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية. وأوضح رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني أن الاجتماع سيناقش نتائج الأعمال للفرق الفنية للجنة العربية المتمثلة بمجموعة العمل الخاصة بالأطر المؤسسية والتنظيمات القانونية، والسياسات والتوعية وبناء القدرات، ومجموعة العمل الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير. وأبان الدكتور المسلماني أنه تم انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيسا للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية. وأبان الدكتور المسلماني أنه تم انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيسا للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.

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