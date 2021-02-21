الفلسطينيون يتظاهرون بحثا عن «قوت الفقراء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين قبالة مقرات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة أمس، احتجاجا على ما اعتبروه تقليص الوكالة مساعداتها الغذائية.

وأغلق المتظاهرون بدعوة من اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، لعدة ساعات، عددا من مراكز التوزيع التابعة لأونروا احتجاجا على اعتمادها نظاما جديدا لتوحيد السلة الغذائية.

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان، «إن إدارة أونروا باشرت بتنفيذ نظام توزيع الكابونة الموحدة الذي يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصة الغذائية».

وهددت اللجنة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية من أجل التراجع عن التقليص الجديد من قوت يوم فقراء اللاجئين.

من جهته، قال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة للصحفيين في غزة، «إن إغلاق مراكز التوزيع بغزة يضر بمليون و140 ألف لاجئ ينتظرون استلام المواد الغذائية».

ونفى أبو حسنة حجب أي لاجئ من الكابونة الموحدة باستثناء موظفي أونروا، مشيرا إلى أن إدارة الوكالة قررت عدم أحقيتهم بتلقي هذه المساعدة بحكم عملهم في مؤسسة دولية وتلقيهم رواتب ثابتة.

من جهته، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إدارة أونروا بوقف العمل على تطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وعزا ذلك لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم لأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنفا تحت خط الفقر المدقع.

واعتبر أن النظام الجديد ستكون له انعكاسات سلبية في ظل ما تشهده المخيمات من ظروف معيشية صعبة.