شكرا لقرائتكم خبر رائحة الموت في معتقل مدينة الصالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز، في تقريرها الحقوقي الذي حمل عنوان (رائحة الموت) وفاة 7 مختطفين في معتقل الصالح بمنطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بتعز، منذ مارس 2018 وحتى ديسمبر 2020، بسبب التعذيب والإهمال الطبي داخل المعتقل.

ورصد التقرير احتجاز 956 مختطفا مدنيا في سجن الصالح منهم 60 طفلا، تعرض 850 مختطفا منهم للاختفاء القسري، كما وثق تعرض 714 مختطفا للتعذيب الجسدي، و860 مختطفا للضرب وسوء المعاملة، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين بتعز بالصوت والصورة 194 حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أقوال لم يقولوها.

وفي الإطار نفسه، وثق تقرير حقوقي صادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، وتكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر،1181 حالة اعتقال ضد النساء ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة من ديسمبر 2017م وحتى ديسمبر الماضي.

وأوضح أن الجرائم تفاوتت بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، وتعرض المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون الميليشيات.

وسجل التقرير حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء، إلا أن ميليشيات الحوثي رفضت السماح ‏بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز.

وأشار التقرير، إلى أن النساء المعتقلات تعرضن لكافة أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، والصفع، والخنق، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف إجبارهن على الاعتراف بأشياء لم يفعلنها، إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللا أخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة).

من جهتها، أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمنازل المواطنين في حي 7 يوليو السكني بمنطقة الروضة شمال مدينة تعز.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن قصف الحي السكني بعدد من قذائف المدفعية، أسفر عن مقتل الطفل محمد هزبر وإصابة أربعة آخرين بينهم شقيقة (ماهر) الذي يرقد في العناية المركزة‏.

وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية تواصل استهداف المدنيين بنيران قناصتها والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة، والذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة البشعة باعتبارها (جريمة حرب)، والتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية.

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الاعتقالات الحوثية ضد النساء خلال 3 سنوات:

274 حالة اختفاء قسري

292 معتقلة من الناشطات والحقوقيات وقطاع التعليم

246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني

293 معتقلة تحت سن 18 سنة

71 حالة اغتصاب

4 حالات انتحار