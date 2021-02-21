شكرا لقرائتكم خبر 22 ثانية تكفي للرد على إهانات إردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المعارضة التركية أمس، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، في أول رد فعل على الإهانات التي وجهها إليهم، وعقدت مؤتمرا صحفيا لم يستغرق 22 ثانية قالت فيه «إليك كل الإهانات مثلما قلت».

وأكد زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، إقامة الدعوى القضائية، بعد أن وصفه الأخير في كلمة له، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة بـ»الصفيق وغير المهذب».. وفقا لموقع (سكاي نيوز عربي).

وأضاف إردوغان خلال المؤتمر الحزبي «إن زعيم المعارضة التركية لا يستحق لقاء أحد من وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، أو وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لمناقشة حادثة مقتل 13 جنديا تركيا».

واضطر زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو بالرد على الرئيس التركي، متسائلا «هل أنا شخص صفيق لأني أدافع عن حق الشهداء».

وضربت المعارضة التركية رقما قياسيا جديدا، ليس في عدد المعتقلين بين صفوفها، أو حجم ما تتعرض له من مصادرة في الرأي وحرية التعبير، ولكن في تحقيق أقصر مؤتمر صحفي في تاريخ تركيا وربما العالم أجمع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي لم يتخط 22 ثانية لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، النائب أوزجور أوزال، حيث قال جملة واحدة موجها كلامه للرئيس التركي قائلا «إليك كل الإهانات مثلما قُلت».

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن العثور على جثث 13 مواطنا تركيا في منطقة غارا الجبلية في شمال العراق، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وقال أكار «إن الجثث وجدت في كهف تعرض لقصف عنيف من قبل الجيش التركي، وإنها تعود لمدنيين كانوا قد اختطفوا من قبل حزب العمال الكردستاني».