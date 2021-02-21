شكرا لقرائتكم خبر عن التلقيح يتسارع عالمياً في ظل غياب التكافؤ بين الأغنياء والفقراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتسارع حملات التلقيح ضد كورونا على المستوى العالمي في ظل شكوى من غياب التكافؤ في حملات التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة، فيما أعلنت بريطانيا البدء بالحد من انتشار طفرات كورونا الجديدة في وقت بشر فيه خبير أمريكي باختفاء فيروس كورونا في إبريل القادم، وانضمت استراليا ونيوزيلندا إلى حملات التطعيم.

وتم إعطاء أكثر من 204,88 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فيما لا يقل عن 109 دول ومنطقة في العالم، وبدأت استراليا حملة التطعيم التي دشنها أعضاء في الحكومة الأستراليّة على رأسهم رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تلقى جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك في مركز طبّي بشمال غربي سيدني. لكن الثمانينيّة جين ماليسياك التي تعيش في دار لرعاية المسنّين، كانت أوّل من تلقّى اللقاح في البلاد. كما تلقّى اللقاح بعد ذلك طواقم الرعاية الصحّية ومسؤولون كبار في هذا البلد.

وبدأت نيوزيلندا أيضاً حملة التطعيم التي ستشمل أولاً المواطنين المعرضين لمخاطر عالية والعائدين من الخارج، إلى جانب الموظفين العاملين على الحدود وفي الحجر الصحي. وفي رومانيا، تم تطعيم حوالى 300 من المشردين. وهي واحدة من أوائل الدول التي تستهدف هذه الفئة الهشة.

غياب التكافؤ

وتجري حملات التلقيح في غياب تكافؤ بين الدول الغنية والفقيرة في توزيع اللقاحات. وقد تعهدت دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا) بتقاسم اللقاحات بشكل أكثر عدلاً مع الدول ذات الدخل المنخفض.

في الوقت نفسه يدعو مشروع قرار بريطاني وزع على مجلس الأمن الدولي الدول الغنية إلى إعطاء جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى هذه البلدان».

خارطة الطريق

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يحصل جميع الراشدين على الجرعة الأولى من اللقاح بحلول نهاية تموز/يوليو، ومن تزيد أعمارهم على الخمسين عاما بحلول منتصف نيسان/إبريل ومن المقرر أن يعلن جونسون، خارطة الطريق اليوم الاثنين للتعامل مع الوباء في الفترة المقبلة، وذكر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أنّ التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب إفريقيا.

وأضاف أن خارطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، والمقرر نشرها اليوم الاثنين، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات.

وأضاف «شهدنا سلالات جديدة أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جداً من الإصابات بها الآن». وأشار «إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة».

أخبار سارة

من جانبه قال أستاذ وجراح في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن فيروس كورونا قد «يختفي في الغالب» بحلول إبريل. ووفقا ل«فوكس نيوز» الأمريكية. قال مارتي مكاري، الأستاذ في كلية الطب في الجامعة وكلية بلومبيرج للصحة العامة، إن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 في المئة منذ يناير.

وكتب مكاري يقول: «هناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض للغاية من العدوى، مع إصابة المزيد من الأشخاص، ومعظمهم يعانون أعراضاً خفيفة أو من دون أعراض، هناك عدد أقل من الأمريكيين المصابين».

وأضاف: «وفي المسار الحالي، أتوقع أن يختفي كوفيد في الغالب بحلول إبريل، ما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية»

( وكالات)