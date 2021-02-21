شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي ينفي زيادة حجم قواته وقواعده في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد التحالف الدولي ضد «داعش»، أمس الأحد، أن مهمته في شمال شرقي سوريا لم تتغير، فيما تجدد القصف الصاروخي للقوات الحكومية السورية على مناطق في ريف إدلب الجنوبي تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، في حين ألقت السلطات التركية القبض مشتبه فيهم بينهم شخصان ينتميان لتنظيم «داعش»، تسللا عبر الحدود من سوريا إلى تركيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقال متحدث باسم التحالف إنه «يعمل مع، وإلى جانب، ومن خلال شريكنا، قوات سوريا الديمقراطية، (قسد)، لتحقيق هزيمة «داعش»». وأوضح أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية بشكل منتظم بهدف إعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد. وشدد على أنه لم تتم زيادة حجم قوات التحالف في شمال شرقي سوريا، أو عدد قواعده.

تعزيزات جديدة

وكان المرصد السوري قد قال، أمس الأول السبت، إن التحالف الدولي يواصل «إرسال المزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة، ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سوريا-تركيا-العراق». وأضاف المرصد: «توجهت شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى القواعد الأمريكية في منطقة المالكية «ديريك» عند الحدود السورية – التركية، ضمن تحضيراتها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة عند مثلث سوريا – العراق – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، وتزامن ذلك مع تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية مؤلفة من 4 مدرعات وطائرتي هليكوبتر في المنطقة المُراد إنشاء قاعدة جديدة للتحالف الدولي بها في قرية عين ديوار».قصف صاروخي

من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري، أن القوات الحكومية السورية نفذت، بعد منتصف ليل السبت/ الأحد، قصفاً صاروخياً على أماكن في كنصفرة وسفوهن وفليفل والفطيرة وأطراف البارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما شهدت أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً لطائرات استطلاع روسية في ريف إدلب الجنوبي، وأخرى تابعة للتحالف في أجواء ريف إدلب الشمالي. وكان المرصد ذكر، أمس الأول السبت، أن قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل المسلحة على مواقع للقوات الحكومية في قرية حنتوتين بريف إدلب الجنوبي. إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، أن «حرس حدودنا المتمركز في منطقتي الريحانية ونارليكا بمدينة هاتاي جنوب البلاد أوقفوا 16 شخصاً حاولوا دخول أراضينا بطريقة غير شرعية، بينهم اثنان من تنظيم «داعش» الإرهابي، واثنان من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)». وفي السنوات التي أعقبت النزاع السوري الذي اندلع في عام 2011، كانت تركيا من بين أبرز نقاط العبور بالنسبة للإرهابيين الساعين للتوجه إلى سوريا.

(وكالات)