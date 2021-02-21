شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: حريصون على التعاون مع المجتمع الدولي ضد الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات:

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أمس الأحد، حرص العراق على التعاون مع المجتمع الدولي، وتبادل الخبرات؛ لمواجهة الإرهاب والتطرف، فيما أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أن أي زيادة لتواجد الحلف أو توسيع مهامه في العراق، يجب أن يكون بطلب من حكومته، في حين اعتقلت القوات العراقية «إرهابياً» بعملية أمنية في الأنبار، وفق ما ذكر مصدر أمني. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان: إن «الأعرجي استقبل، صباح أمس الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن؛ حيث أشار خلال اللقاء إلى أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم؛ لأن «داعش» ما يزال يشكل خطراً حتى الآن». وأضاف: إن العراق ليس جزءاً من أية مشكلة إقليمية؛ بل هو جزء من الحل.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو بحسب البيان، أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناء على طلب الحكومة العراقية، لافتاً إلى أن بعثة الناتو تدعم العراق؛ لمواجهة الإرهاب والتطرف. ويوم الخميس الماضي، أعلن الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبيرج، أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

مشاركة أمريكية

وكان «البنتاجون» أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن إمكانية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط كجزء من مهمة تدريب موسعة لحلف شمال الأطلسي؛ لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود تنظيم «داعش» مجدداً. وكشفت الوزارة أن الولايات المتحدة تشارك في عملية تكوين قوة بعثة الناتو في العراق، وستسهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة. وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث عن المهمة مع نظرائه في الناتو خلال اجتماع مع وزراء الدفاع يوم الخميس.

إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، إنه وردت معلومات استخباراتية دقيقة بتواجد أحد الإرهابيين متخفياً يعمل في أحد المعامل لصناعة الأسمنت في الكرمة وعلى الفور خرجت قوة مشتركة من الاستخبارات في الأنبار.