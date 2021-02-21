شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: مكافحة الإرهاب من أولوياتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيراً إلى أنها كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا في الاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف، فيما أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، استعداد وزارته، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للتعاون الكامل مع البرلمان العربي في مجال نشر ثقافة التسامح، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

جاء ذلك في كلمة العسومي خلال الاجتماع الأول للجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان العربي التي عقدت اجتماعاً مشتركاً بالجامعة العربية مع رينهولد لوباتكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب في الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان العربي وأعضاء لجنة مكافحة الإرهاب، والسفير مختار عمر كبير المستشارين في الاتحاد البرلماني الدولي.

مأسسة الشراكة مع الاتحاد الدولي

ولفت إلى أن الاجتماع المشترك مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، هو إحدى ثمار هذه الزيارة، ويمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشدداً على حرص البرلمان العربي على مأسسة هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح لوباتكا أن هناك العديد من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف، موضحاً أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب.

وأكد أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في كل الفعاليات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، مشيراً في هذا الخصوص إلى القمة العالمية لمكافحة الإرهاب التي سوف تُعقد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل في جنيف.

بناء قدرات البرلمانيين العرب

وشدد السفير مختار عمر، على أن التوجه والفكر الجديد الذي يتبناه العسومي، جعل للبرلمان العربي، كمنظمة إقليمية، حضوراً قوياً ومؤثراً على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، ما مثّل حافزاً قوياً لدى الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز أسس الشراكة مع البرلمان العربي، داعياً إلى تنظيم مؤتمر مشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنسيق المستمر على هامش الاجتماعات السنوية للاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى مبادرة خاصة للتعاون بين الجانبين بشأن تعريب الشبكة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب، لبناء قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال.

نشر ثقافة التسامح

من جهة أخرى، أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، خلال لقائه أمس الأحد، مع وفد من البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، استعداد وزارته، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، للتعاون الكامل مع البرلمان العربي، في مجال نشر ثقافة التسامح، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على الأوطان، مؤكداً أن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان، وجزء من العقيدة الإسلامية، مع كامل الإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر.

ووجه العسومي، خلال لالقاء، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه أعمال البرلمان العربي، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف والإرهاب.