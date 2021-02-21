شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الليبية الجديدة تبحث تشكيل الحكومة وتوحيد الجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أول اجتماع لها، أمس الأحد؛ لمناقشة تشكيل الحكومة، فيما بحثت مع لجنة (5 +5) توحيد المؤسسة العسكرية، في حين قالت اللجنة: إن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب؛ لتوحيد البرلمان، وإن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة البرلمان في سرت.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ربيع خليفة، في بيان، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتمع أمس الأحد بالعاصمة طرابلس، برفقة أعضاء المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة؛ لمناقشة آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي: إن المباحثات تطرقت إلى مساعي الدبيبة لاعتماد حكومته من مجلس النواب في الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة، حتى تباشر أعمالها.

وبحث اللقاء سبل لم شمل البرلمان، وتجاوز الانقسام داخله حول جلسة منح الثقة، والتي يدعو رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى عقدها في سرت، إلا أن عدداً آخر من النواب يحجمون عن المشاركة فيها؛ بسبب تخوفات لوجستية وأمنية، وعدم جاهزية المدينة لاستقبال عدد كبير من النواب، وكذلك بسبب شروط لتغيير الرئاسة قبل الجلسة.

ويعد اجتماع المجلس الرئاسي بكامل هيئته مع رئيس الحكومة، الأول له، بعد انتخابهم في 5 فبراير/شباط الجاري بجنيف من ملتقى الحوار السياسي.

وفي نفس السياق، التقى المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، مع أعضاء من اللجنة العسكرية (5+5)، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت اللجنة لا«لعربية»، أمس الأحد، إن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب لتوحيد البرلمان، وإن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة البرلمان في سرت.

النصاب القانوني

في الأثناء، يتحضر عدد كبير من النواب إلى عقد جلسة اليوم الاثنين؛ لانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفاً لعقيلة صالح، الذي يعترض أعضاء من البرلمان على ترؤسه جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وتوقع النائب جبريل أوحيدة في تصريح ل«العربية.نت»، أن تحصل جلسة اليوم على النصاب القانوني، ويحضر فيها النائب الثاني لرئيس البرلمان، وسيتم فيها انتخاب رئيس جديد من منطقة الجنوب، مشيراً إلى وجود صراع حول هذا المنصب بين نواب المنطقة.

وكشف أوحيدة أن عدداً من النواب يعترضون على عقد الجلسة العامة في سرت لأسباب لوجستية، وعدم وجود مكان مؤهل لعقد الجلسة وتأمينها في المدينة وعدم وجود مكان لإقامة النواب.

اللافي يجدد دعمه للمصالحة

على صعيد آخر، جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، دعمه لإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً تمسكه بالتواصل مع جميع المدن.

وزار اللافي مدن الساحل الغربي، والتي ضمت زوارة وزليطن ورقدالين والجميل والمنشية، لبحث موقف المشاريع المتعثرة والاحتياجات ذات الأولوية لأهالي المنطقة. والتقى اللافي بحسب بيان صادر عن مكتبه، رؤساء مجالس البلديات، إضافة إلى عدد من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة.

اختطاف ناشطة

في الأثناء، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق على سلامة ناشطة احتجزتها جماعة مسلحة من أمام محكمة الزاوية غربي ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها إنها قلقة للغاية على سلامة وداد الشرجي، وهي شابة ليبية احتُجزت بشكل تعسفي أمام محكمة الزاوية، غرب طرابلس، في 31 يناير/كانون الثاني، على أيدي جماعة مسلحة، ولم تتصل أسرتها بها منذ 2 فبراير/شباط الجاري.

وطالبت البعثة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ودعت إلى إجراء تحقيق كامل من قبل النائب العام وتقديم جميع الجناة إلى العدالة. (وكالات)