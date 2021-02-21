تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ ورئيس جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبرفقته الدكتور أحمد عبدالمنعم، استشاري الطب الوقائي، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

قدم رئيس المجلس، الشكر على الجهود المبذولة من رئيس الجامعة والأطباء المرافقين له لإصدار بروتوكول التعاون الطبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس، الخاص بتقديم المشورة المرتبطة بطرق مكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا.

وقدم "المتيني" الشكر لرئيس المجلس على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، متمنيًا استمرار التعاون بين المجلس والجامعة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين الجامعة والمجلس الموقر، مؤكدًا استعداد الجامعة التام لتقديم الإجراءات العملية لتطبيق ذلك لأعضاء المجلس وأسرهم، والعاملين بالمجلس وأسرهم.

حضر اللقاء وكيلا المجلس، المستشار بهاء أبو شقة وفيبي فوزي، والنائبان الدكتور هاني حنا والدكتور محيي حافظ، ووقع البرتوكول المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والدكتور محمود المتيني.