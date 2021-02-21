"إلغاء نوعين من الأسئلة".. التعليم: الامتحان الموحد "اختيار من متعدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ستجرى بنظام "MCQ" أو الاختيار من متعدد.

وقال حجازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الامتحان لا يتضمن أسئلة مقالية وسيتم إلغاء أسئلة التعبير والإملاء في مادة اللغة العربية، مؤكدًا أنه تم إرسال كتاب دوري يتضمن نظام الأسئلة في كل مادة بالامتحان الموحد.

وأوضح نائب الوزير، أن إجابة الامتحان ستكون في نفس ورقة الاسئلة، موضحا أن الامتحان مدته 3 ساعات.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تقييم طلاب شهادات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وقال شوقي، إن طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل مجمع في كل المواد في يوم واحد بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يحضر الطلاب بالتناوب بين مختلف الصفوف الدراسية، بدءا من 28 فبراير وحتى 4 مارس، على النحو التالي:

الأحد 28 فبراير: امتحانات 4 ابتدائي

الاثنين 1 مارس: امتحانات 5 ابتدائي

الثلاثاء 2 مارس: امتحانات 6 ابتدائي

الأربعاء 3 مارس: امتحانات أولى إعدادي

الخميس 4 مارس: امتحانات ثانية إعدادي

الأحد 7 مارس: امتحانات ثالثة إعدادي

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