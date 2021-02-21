في محاضرة تفاعلية.. "محامين الإسكندرية" تبدأ تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالإسكندرية، تسجيل إقراراتهم الضريبة إلكترونيا، خلال محاضرة تفاعلية أقيمت بمقر معهد المحاماة، اليوم الأحد، عن كيفية كتابة وتقديم الإقرارات وفق الآليات الجديدة.

وتناولت المحاضرة التي ألقاها الدكتور أحمد حشيش المحاسب القانوني بالضرائب، آليات تحرير الإقرارات إلكترونيا وخطواتها والأمور الواجبة على المحامين عند تقديم إقراراتهم الضريبية، فضلا عن مناقشات عن ضريبة القيمة المضافة والمبالغ المعفاة من الضرائب والنسب الضريبية المختلفة.

وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية إن الندوة تهدف إلى توضيح الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بعمل المحامين وتجنب أي مشكلات عند تحرير الإقرارات إلكترونيا، لافتا إلى أنه من المقرر عقد ندوات أخرى بالمعهد خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح علام، أن الندوات ستكون متاحة أيضا عن طريق البث المباشر عبر المنصة الرسمية للنقابة لضمان توصيل الخدمات لأكبر عدد من المحامين في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.