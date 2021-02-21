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السلطات الفرنسيّة تخطّط لإغلاق مدينة نيس بسبب تفشّي فيروس "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران عن إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في مدينة نيس الساحلية جنوب شرق البلاد، بسبب تفشي فيروس فيها.

 

وأعرب الأطباء في المدينة عن قلقهم من الوضع الصحي، مع إكتظاظ المستشفيات بالمصابين وإرتفاع أعداد الإصابات.

 

وتعتبر فرنسا سادس بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات بكورونا، وسابع دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس .

 

وبعد ثلاثة أسابيع من إختيار الحكومة الإنتظار بدل فرض الحجر الصحي، يمنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.

 

 

 

 

المصدر: "فرانس 24" 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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