السعودية خامس أكبر قوة مدرعة

صنفت شركة «جلوبال فاير باور» السعودية ، باعتبارها خامس أكبر قوة مدرعة في العالم، متجاوزة عددًا من القوى الإقليمية والعالمية، حسبما ذكر موقع الخليج أونلاين. ووفقًا لـ «Al Khaleej Online»، ذكرت «Global Fire Power» أن المملكة العربية السعودية لديها 12500 مركبة مدرعة، متجاوزة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيران وتركيا وإسرائيل. ويعتبر الجيش السعودي من أقوى الجيوش في الخليج، ومن أكبر الجيوش العربية والشرق أوسطية.



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