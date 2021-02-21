Facebook يحجب صفحة جيش ميانمار

ويذكر أن القوات المسلحة في ميانمار تعرف باسم «تاتماداو»، وكان شخصان على الأقل قد قتلا في مظاهرات السبت، في أثناء تظاهرهم ضد الانقلاب العسكري، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، كما أصيب ستة أشخاص على الأقل من المشاركين في المسيرة بمدينة ماندالاي.
وكانت قوات الأمن قد أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا ينزفون دمًا ويجرى حملهم على نقالات.
وتشهد ميانمار مظاهرات طوال أسابيع، منذ أن قام الجيش بالانقلاب على الحكومة المنتخبة وأطاح بالرئيسة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي مطلع الشهر الحالي.
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