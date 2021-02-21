النمسا تتوقع فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندار شالنبرج، بأنه يتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بعد القرارين القضائيين ضد معارض الكرملين أليكسي نافالني في روسيا.

وقال شالنبرج لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «سوف نناقش في مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اتخاذ ردود فعل مناسب على واقعة نافالني».

وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك مناقشة اتخاذ إجراءات هادفة ضد أفراد محددين، في إطار أداة العقوبات التي تم إنشاؤها حديثًا، بهدف المعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان، وأضاف أنه «يتوقع أغلبية عريضة من الدعم» لأجل تحقيق ذلك.

ومن المحتمل أن يطلب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، من هيئة شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عرض قائمة تضم أشخاصًا ومنظمات سوف يخضعون لحظر دخول أو تجميد ممتلكات خلال الأسابيع القادمة.