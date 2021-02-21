العراق يعمل على الاستفادة من خبرات الناتو

جاء ذلك خلال استقبال الأعرجي لقائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، حسبما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأكد الأعرجي أن «العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال»، مشيرا إلى أن «العراق ليس جزءاً من أي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل».
بدوره، أكد أوسلن أن «وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية»، مبيناً أن «بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف».
ويوم الجمعة الماضي، أعلن البنتاجون عن إمكانية إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، كجزء من مهمة تدريب موسعة لحلف شمال الأطلسي، لدعم القوات العراقية وضمان عدم صعود تنظيم «داعش» مجددا.
وكشفت الوزارة أن الولايات المتحدة «تشارك في عملية تكوين قوة بعثة الناتو في العراق، وستساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة».
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