بريطانيا تسجل 9834 إصابة جديدة و215 وفاة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9834، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4115509 حالات.

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفيا.

ويمثل هذا العدد كذلك تراجعا لمؤشر الوفيات حيث سبق أن بلغ يوم 18 فبراير 454 حالة، وفي 19 فبراير 533، وفي 20 فبراير 445.

ويجب الإشارة في الوقت ذاته إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا ملموسا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 17.6 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة “موديرنا” الأمريكية.