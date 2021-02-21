فاوتشي يكشف أن الكمامات ستلازم الأمريكيين حتى هذا التاريخ!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 9:07 مساءً

يبدو أن الأمريكيين سيبقون ملازمين لوضع الكمامات والإجراءات الوقائية حتى العام القادم، حتى لو تم تخفيح بعض القيود الأخرى لمكافحة فيروس كورونا، بحسب ما كشف عنه مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.

وقال فاوتشي، وهو كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن حصيلة الوفيات التي تقترب منها البلاد تمثل “علامة فارقة تاريخية مروعة في تاريخ هذا البلد”.

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي أن يتوقع الأميركيون أن يظلوا بحاجة لوضع الكمامات العام المقبل، قال فاوتشي “من المحتمل أن يكون الوضع هكذا”، مضيفا أن هذا يعتمد على مستوى انتشار الفيروس في المناطق المختلفة وسلالاته المحتملة.

وتشهد أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا لكن ما زال آلاف الأميركيين يلقون حتفهم يوميا بسبب الفيروس، وجرى تطعيم أقل من 15 بالمئة من السكان.

ويحاول الرئيس جو بايدن تسريع حملة تهدف إلى تطعيم معظم البالغين فيما تطالب حكومات الولايات بمزيد من الجرعات لكبح المرض الذي أودى بحياة نحو 500 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) قال فاوتشي إن اللقاحات المتاحة حاليا تقي على ما يبدو من السلالة التي ظهرت في بريطانيا والتي ظهرت في أنحاء الولايات المتحدة، لكنها تبدو أقل فاعلية في الوقاية من سلالة جنوب أفريقيا، وهي ليست سائدة حتى الآن في البلاد.