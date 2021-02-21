مقدّمة من الإمارات.. وصول 20 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 9:08 مساءً

وصلت نحو 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي .

وقال القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح، سفيان أبوزايدة، خلال مؤتمر صحفي لحظة وصول الشحنة، إن هذه الشحنة من اللقاحات تدعم القطاع الصحي في غزة، موجها الشكر لدولتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لتمويل وتسهيل وصول هذه الشحنة.

وأضاف، أبوزايدة: كنا نتمنى أن تسمح الظروف بنقل كمية مماثلة من اللقاحات لأشقائنا في الضفة الفلسطينية المحتلة”.

من جانبه، قال القيادي في حماس، غازي حمد، خلال المؤتمر، إن هذه المبادرة ليست الأولى من الإمارات، فمن قبل وصلتنا العديد من الشحنات التي تتضمن مساعدت طبية وكمامات، وكذلك محطة توليد الأكسجين.

من جهته قال القيادي إبراهيم المصدر، إن كل مواطني غزة لاحظوا الفارق الواضح في انخفاض معدلات الوفيات بفيروس كورونا منذ وصول محطة توليد الأكسجين التي دعمتنا بها الإمارات.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي عماد محسن، إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه مواطنو قطاع غزة لا يخفى على أحد، وبما أن التيار يعد واحدًا من فصائل العمل الوطني التي تسعى دائمًا للتخفيف عن أهلنا، فكان لزامًا علينا أن نقدم هذه المساعدة، وهي مساعدات غير مشروطة ولا مرتبطة بأي مصالح سياسية بل تأتي من منطلق الواجب الوطني.

ووجه محسن، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجمهورية مصر العربية، ولكل من شارك في وصول هذه الشحنة بأمان إلى القطاع.

وتابع: “سنواصل جهودنا التي بدأناها منذ تأسيس التيار في دعم أبناء شعبنا، ولن تكون هذه الشحنة هي الأخيرة، بل هي حلقة ضمن سلسلة متصلة من المساعدات لشعبنا”.

وفي سياق متصل، قال مندوب صحة غزة، دكتور محمود حماد، نأمل أن تساهم هذه الشحنة في الحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع جرعتي لقاح لكل مواطن، على أن تكون الأولوية للكوادر الطبية العاملة في مواجهة الجائحة، وكذلك لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.