توسيع الاستفادة من عملية التلقيح ضد كورونا لتشمل من سنهم بين 60 و64 والحاملين لأمراض مزمنة

جدة - عبدالحي حسين - في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا،؛ أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري.

كما أعلنت وزارة الصحة، عبر بلاغ لها، عن توسيع الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، بما فيها أمراض الأورام، والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وكذا نظام “راميد”، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا، والتي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق.

وأهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية liqahcorona.ma للتمكن من الحصول على موعد ومكان التلقيح.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشاره، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة ببلادنا.