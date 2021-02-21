حصيلة.. 46 نائبة ونائبا لم يطرحوا أي سؤال خلال الدورة التشريعية الأخيرة

جدة - عبدالحي حسين - وقفت مبادرة مدنية على حصيلة عمل النواب، خلال الدورة التشريعية الأخيرة، إذ جاء محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على رأس قائمة أكثر النواب طرحا للأسئلة خلالها، بينما سجلت أن 46 نائبة ونائبا لم يطرحوا خلالها أي سؤال كتابي.

وقال موقع “نوابك” إنه بعد نهاية الدورة التشريعية، أنجز، خلال الأسبوع الجاري، جردا لعدد الأسئلة الكتابية، التي طرحها النائبات، والنواب، أثناءها، للتعرف على معطيات تهم أداءهم العام، من خلال مؤشر موضوعي، يمكن الرجوع إلى تفاصيله من خلال الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وإلى حدود 17 من شهر فبراير الجاري، وصل عدد الأسئلة الكتابية إلى 23023 سؤالا، بمعدل 58 سؤالا لكل نائبة أو نائب، إذ سجل التقرير أن 289 نائبة ونائبا تحت هذا المعدل.

وسجل التقرير نفسه أن مجموع الأسئلة، التي طرحت من قبل النائبات، والنواب عن اللائحة الوطنية للنساء والشباب، يقدر بـ9645 سؤالا، ما يمثل 42 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية المطروحة.

وفي التفاصيل، قدمت نائبات اللائحة الوطنية للنساء 5032 سؤالا، ما مثل 22 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية، فيما قدم نواب اللائحة الوطنية للشباب 4613 سؤالا، ما مثل 20 في المائة من مجموع الأسئلة.

وصنف التقرير ذاته معدل طرح الأسئلة الكتابية، حسب كل فريق، أو مجموعة نيابية، وجاء في الصدارة الفريق الاشتراكي بـ 104 سؤال لكل نائبة، ونائب، ثم فريق العدالة والتنمية بـ80 سؤالا لكل نائبة ونائب، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بـ60 سؤالا لكل نائبة ونائب، بعدها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ53 سؤالا لكل نائبة ونائب، ثم فريق الأصالة والمعاصرة بـ52 سؤالا لكل نائبة ونائب.

وفي الترتيب، حسب كل فريق، صنف محمد أبودرار، عن دائرة سيدي إيفني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على رأس النواب، حسب عدد الأسئلة المطروحة، إذ طرح 1269 سؤالا، ثم نوفل الناصري من فريق العدالة والتنمية عن لائحة الشباب بـ1006 سؤال، ثم سعيد بعزيز بـ869 سؤالا.

وجاء في التقرير نفسه أن عدد النائبات، والنواب، الذين لم يطرحوا أسئلة خلال الدورة التشريعية الأخيرة، يقدر بـ49 نائبة ونائبا، عشرون منهم من فريق التجمع الدستوري.

وكان قد سبق للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان أن سجلت، في تقرير لها، أن وزارة الداخلية تأتي على رأس أكثر القطاعات الحكومية، التي توجه إليها أسئلة النواب، التي وصلت إلى 3264 سؤالا، تليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بـ2868 سؤالا، ثم وزارة الصحة بـ2848 سؤالا.