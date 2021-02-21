التوزيع الجغرافي للإصابات الـ207 بكورونا.. جهتا البيضاء والرباط في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ207 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 96 حالة جديدة، منها 79 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 37 حالة، منها 10 بالقنيطرة .

وسجلت بجهة الشرق، 18 حالة، منها 7 بوجدة-أنجاد.

بجهة الشمال سجلت 14 حالة، منها 7 بالضيق الفنيدق.

وبجهة سوس ماسة 12 حالة، ثم 3 بجهة الداخلة وادي الذهب، و17 حالة بجهة مراكش آسفي، وحالتين ببني ملال خنيفرة، و5 حالات بجهة كلميم واد نون، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 4 حالات، و3 حالات بجهة فاس مكناس، وبجهة درعة تافلالت سجلت حالة واحدة.

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