تبون يعلن تعديلا وزاريا يمس عددا من الحقائب

جدة - عبدالحي حسين - تزامنا مع ذكرى الحراك الجزائري الثانية، أعلن عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، مساء اليوم الأحد، تعديلا وزاريا، يثبت فيه عبد العزيز جراد، وزيرا أولا.

ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة، مسّ قطاعات الصناعة والسكن والطاقة والرقمنة والموارد المائية والسياحة والبيئة، وتقليص عدد الحقائب الوزارية.

وعين الرئيس الجزائري الوزراء الآتية أسماؤهم في الحكومة:

– بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام

– أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية

– محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

– شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

– الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

– يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

– محمد أوجاوت: وزيرا للتربية الوطنية

– عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

– هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

– مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون

– سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة

– حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات

– إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

– كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

– محمد باشا : وزيرا للصناعة

– عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

– طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

– كمال رزيق : وزيرا للتجارة

– عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة

– كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل

– مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية

– محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

– عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

– الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

– بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان

– دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة

– سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

– عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية

– نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة

– ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

– إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات

– سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة

– يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة

وكان رئيس الجزائري أعلن الخميس الماضي، عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء تعديل حكومي في ظرف يومين.

وقرر الرئيس الجزائري العفو عن قرابة 60 شابا من معتقلي الحراك المندلع في البلاد، في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية.