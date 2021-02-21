أنتوني فاوتشي: من المحتمل أن يظل الأمريكيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الأحد، إن من المحتمل أن يظل الأمريكيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022 حتى مع تخفيف قيود كورونا.



وتشهد أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً لكن ما زال آلاف الأمريكيين يلقون حتفهم يومياً بسبب الفيروس، وجرى تطعيم أقل من 15% من السكان.

ويحاول الرئيس الأمريكي، جو بايدن تسريع حملة تهدف إلى تطعيم معظم البالغين، فيما تطالب حكومات الولايات بمزيد من الجرعات لكبح المرض الذي أودى بحياة نحو 500 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي، وهو كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" إن حصيلة الوفيات التي تقترب منها البلاد تمثل "علامة فارقة تاريخية مروعة في تاريخ هذا البلد".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي أن يتوقع الأمريكيون أن يظلوا بحاجة لوضع الكمامات العام المقبل، قال فاوتشي: "من المحتمل أن يكون الوضع هكذا".

وأضاف أن هذا يعتمد على مستوى انتشار الفيروس في المناطق المختلفة وسلالاته المحتملة.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" قال فاوتشي إن اللقاحات المتاحة حالياً تقي على ما يبدو من السلالة التي ظهرت في بريطانيا والتي ظهرت في الولايات المتحدة، لكنها تبدو أقل فاعلية في الوقاية من سلالة جنوب أفريقيا، وهي ليست سائدة حتى الآن في البلاد.