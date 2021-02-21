الشيخ سيف بن زايد يتفقد أجنحة معرض "آيدكس" 2021

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

زار الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية ، اليوم ، معرض "آيدكس 2021" المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بمشاركة دولية واسعة.



وتفقد عددا من الأجنحة الوطنية التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية بالإمارات من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، والتي تعكس التطور في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث استمع من مسؤولي هذه الأجنحة لموجز عما يتم عرضه من هذه الصناعات المتطورة.

كما شملت جولة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الاطلاع في عدد من الأجنحة العربية والدولية على أهم التقنيات التي تقدمها في المجالات العسكرية والدفاعية والاتصالات وأنظمة الحماية والأمن.

وتبادل الأحاديث مع العارضين وعدد من المسؤولين حول أهم ما يقدمونه من منتجات وتقنيات وآليات ومعدات تقنية حديثة متطورة ومبتكرة في شؤون القوات العسكرية والأمن والسلامة والمستخدمة كحلول مستدامة للعمليات العسكرية.

والتقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ، الفريق بوبوجونوف بولات رازاكوفيتش وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان على هامش المعرض.

وبحث الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والوزير الضيف عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الصديقين.

وافتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم، الدورة الـ 15من معرضي "آيدكس" و"نافدكس".

وتستمر الفعاليات حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.

ويستعرض معرضا "آيدكس" ونافدكس" 2021 أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.