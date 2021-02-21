ليبيا.. المنفي يبحث مع وفد من النواب مسار المرحلة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، أمس السبت، بمكتبه في مدينة طرابلس، وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس.



وبحسب موقع "الوسط" الليبي يأتي اللقاء للتشاور والتنسيق حول المرحلة المقبلة للبلاد، في ظل السلطة التنفيذية الجديدة، وما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

وقبل لقاء وفد مجلس النواب، التقى المنفي في طرابلس رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض القيادات العسكرية الموجودة في العاصمة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، إن اللقاء "سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".