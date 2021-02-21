شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم الصين بحجب بيانات عن تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الصين اليوم الأحد بحجب البيانات التي قد تفسر كيفية تفشى جائحة فيروس كورونا لأول مرة.

وقال سوليفان فى تصريحات لشبكة " سى بى إس " الإخبارية الأمريكية: "نعتقد أن الصين قدمت البيانات الأصلية الكافية والمتاحة حول كيفية بدء تفشي هذه الجائحة في الصين وحول العالم في نهاية المطاف". ودعا الصين ومنظمة الصحة العالمية إلى "تصعيد هذا الأمر".

ودعا سوليفان إلى "تحقيق دولي موثوق ومفتوح وشفاف تقوده منظمة الصحة العالمية".

وأرسلت المنظمة فريقا من الخبراء الدوليين إلى الصين للتحقيق في أصل تفشي فيروس كورونا على مدار أسابيع. ومع ذلك، بعد زيارة مدينة ووهان، حيث ظهرت حالات الإصابة بالفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019 ، لم يتمكن التحقيق من تقديم أي استنتاجات ملموسة.